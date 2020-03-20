Анастасия Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения

20.03.2020, 13:09, Разное

Анастасия Решетова поздравила дочь Тимати Алису с днём рождения и опубликовала фотографию сына Ратмира. Девочка отпраздновала памятную дату в кругу семьи.

Мать Алисы Алёна Шишкова решила устроить праздник для дочери в кругу близких и семьи и для этого украсила квартиру шарами и с самого утра балует дочь различными подарками и принимает вместе с ней поздравления. В стороне не остался Тимати, который опубликовал на своей странице в Instagram трогательное обращение к дочери. Куда больше общественность удивила милая фотография Анастасии Решетовой, которая тоже приобщилась к поздравлениям. Она сфотографировала маленького Ратмира в костюме с бабочкой и фломастером в руке, а рядом лежала записка с текстом: «С днём рождения, сестрёнка!».

Поклонники оценили такую интересую подачу Анастасии Решетовой. Они не оставили без внимания наряд Ратмира, отметив его красоту. Также фанаты не обошли стороной и Алису, поздравив её с праздником.