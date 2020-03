Смартфон Redmi K30 Pro скопировал подсветку выдвижной камеры у модели K20 Pro

20.03.2020, 13:09, Разное

Суббренд китайского технологического гиганта Xiaomi готовится до конца марта текущего года презентовать новый смартфон Redmi K30 Pro. По данным инсайдера Мукула Шарма, в данном гаджете скопирована подсветка выдвижной камеры у предыдущей модели производителя — K20 Pro.

Готовящийся к дебюту Redmi K30 Pro, так же, как и предшественник K20 Pro, оснащается выдвижной фронтальной камерой. Как показал на изображении в соцсети Twitter инсайдер, новый смартфон будет иметь подсветку данной камеры, аналогичную таковой в предыдущей модели.

Также известно, что производительность Redmi K30 Pro обеспечит однокристальный процессор Snapdragon 865 от Qualcomm. Ожидается, что новинка станет самым доступным гаджетом, работающим на этой платформе, из представленных на текущий момент на рынке. Смартфон с 6,67-дюймовым дисплеем оснастят функцией оптической стабилизации изображения и 4-модульной основной камерой с главным 64-мегапиксельным датчиком.

Гендиректор суббренда Redmi Лу Вейбинг заявил, что новинка K30 Pro позиционируется производителем как флагман и появления на рынке более бюджетной версии ожидать не стоит. При этом компания всё же сделает устройство с максимально соответствующим соотношением качества сборки и заявленной стоимости.

It looks like the pop up ring light from the Redmi K20 series will be there in the Redmi K30 Pro 5g as well.#Xiaomi #redmi #redmik30 #redmik30Pro #KINO pic.twitter.com/TrYbD4G0dv

— Mukul Sharma (@stufflistings) March 19, 2020