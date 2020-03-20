Эксперты назвали ТОП-6 самых бесполезных гаджетов для автомобилей

20.03.2020, 13:09, Разное

Эксперты составили ТОП-6 самых бесполезных гаджетов для автомобилей. На первом месте рейтинга оказался «наушник-сигнализатор», который можно купить во многих интернет-магазинах.

Наушник представляет собой аналог встроенного в дорогие траспортные средства прибора, сообщающего о необходимости отдохнуть в дороге. Устройство соединяется со смартфоном и трекером на руке, ввиду чего считывает данные о жизнедеятельности человека. Когда пульс водителя начинает замедляться, ему в ухо поступает сигнал о необходимости припарковаться и поспать. По словам экспертов, наушники, продающиеся отдельно, часто не срабатывают, ввиду чего увеличивают опасность возникновения аварии из-за невнимательности, а не снижают ее.

На втором месте разместилась так называемая «камера в лицо». Она также должна предупреждать водителя о том, что он засыпает. Прибор устанавливают на лобовое стекло напротив головы, благодаря чему он всегда фиксирует движение глаз. Когда они начинают закрываться, устройство издает громкий звук. По мнению экспертов, прибор не только работает нестабильно, но и активируется слишком поздно.

Освежитель воздуха занял третье место в рейтинге. По словам специалистов, в дорогостоящих транспортных средствах ароматизаторы встраивают в систему кондиционирования. Установка внешнего освежителя воздуха не всегда позволяет избавиться от неприятных запахов, так как в нем, как правило, нет распылителя. То же самое относится и к ионизаторам воздуха, разместившимся на четвертой позиции рейтинга.

Скребок с подогревом и массажеры для сидений заняли пятое и шестое место соответственно. Данные устройства пользуются популярностью среди водителей, но не всегда выполняют основные функции.