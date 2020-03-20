 

Эксперт оценил американский мультфильм об уничтожении «Тополя-М»

20.03.2020, 13:08, Новости дня

«Прорвать систему противовоздушной обороны и уничтожить «Тополь-М» нереально», – сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Так он прокомментировал мультфильм об уничтожении «Тополя-М» и С-400 «Триумф», представленный американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin.

«Такие ролики – это по сути своей фейки. У американцев есть самолеты дальнего авиационного обнаружения AWACS и высокоточные ракеты. Но прорвать эшелонированную систему ПВО, которая охраняет позиционные районы ракетных войск стратегического назначения (РВСН) нереально», – считает экс-заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

Он пояснил, что районы расположения РВСН тщательно охраняются в общей системе противовоздушной обороны. «Конкретно для охраны каждой дивизии или полка РВСН назначается соответствующее подразделение. Таким образом комплексы «Тополь-М» защищены от высокоточного оружия радиоэлектронной борьбы и огневого противодействия ЗРК», –рассказал эксперт.

Кроме того, Бижев отметил, что комплексы «Тополь-М» оснащены автомобильными шасси, что дает им преимущество мобильности. «Они постоянно передвигаются. У них несколько позиционных районов. Благодаря хорошей маскировке их нельзя просматривать из космоса. Позиции войск РВСН тщательно охраняются от разведок всех видов, включая электронную и агентурную. Потому «Тополь-М» не так просто уничтожить», – подчеркнул Бижев.

Напомним, американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin опубликовала ролик о работе подразделения Skunk Works, которое занимается наиболее секретными разработками. В мультфильме показано уничтожение ракетного комплекса «Тополь-М» и прикрывающего его ЗРК С-400 «Триумф».

В ролике сказано, что цели ликвидировали с помощью крылатой ракеты, которая, в свою очередь, наводится при помощи истребителей, беспилотников и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США бездоказательно хвастают победой над С-400.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Мнения: Какой была Украина, пока мы все ее не потеряли

07.02 / Стало известно о росте числа преступлений в ОПК

17.03 / Ведущую роль в распространении COVID-19 играют люди, которые не знают, что инфицированы

17.02 / Австрия призвала отправить в Ливию пограничников из ЕС

19.03 / Актер сериала «Кадетство» провел ночь в полиции после избиения врача

19.03 / В центре Москвы решили каждый вечер устраивать крестные ходы против коронавируса

25.02 / Коронавирус добрался Швейцарии и Испании

05.02 / Эрдоган: сирийская армия должна прекратить наступление в Идлибе

09.02 / До 29 возросло число пострадавших от столкновения автобуса с фурой в Кузбассе

05.03 / Израиль закрыл границу для туристов из Европы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска