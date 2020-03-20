Памфилова выступила против «надзирателей» на голосовании по Конституции

20.03.2020, 13:08, Новости дня

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не нужны «надзиратели», которые, «как стервятники», пытаются спровоцировать нарушения, чтобы затем раскритиковать всю процедуру.

«Я хочу вот о чем сказать: нам, действительно, нужны наблюдатели, не надзиратели. Наблюдатели, которые в первую очередь будут отстаивать гарантированные Конституцией права, в том числе то, что касается права человека, который приходит проголосовать. (…) А не надзирателей, у которых иные цели», – передает «Интерфакс» слова Памфиловой.

Председатель ЦИК напомнила, что основная задача наблюдателей – не допустить и предотвратить злоупотребления, «которые могли бы смазать или дискредитировать процесс голосования».

Надзиратель же приходит на участок, чтобы «как стервятник дождаться, даже иногда спровоцировать то или иное нарушение», считает она.

«(Чтобы) Зафиксировать его (нарушение) для того, чтобы потом трубить на всех площадках, проводя те или иные псевдо-исследования и экстраполируя и домышляя какие-то несуществующие факты, – то, что обеспечивает большой фронт работ как внутри, так и на международных площадках», – сказала Памфилова.

«Если вы, действительно, работаете в интересах граждан России, приходите, будьте максимально принципиальны, выявляйте, предотвращайте возможные нарушения, работайте на граждан, а не смакуйте, сами не провоцируйте то, что бы позволяло потом дискредитировать нашу огромную работу», – добавила она.

По ее словам, в ЦИКе услышали критику экспертов отсутствия в протоколе голосования строки для отражения количества надомного и досрочного голосования.

«Некоторые эксперты критиковали сокращенный протокол. (…) Мы сознательно пошли на это, поскольку это в данном случае удобно, а с другой стороны позволяет все необходимые объективные данные занести в протокол и оперативно, быстро его оформить, ввести в ГАС «Выборы», раздать всем наблюдателям, все заинтересованные, всем заинтересованным сторонам в присутствии СМИ и так далее», – считает председатель ЦИК.

Памфилова указала, что «никакого потом контроля по итогам, (его) уже поздно осуществлять, это уже произойдет, и никаких дополнительных оснований (для контроля) не появляется».

Кроме того, готовность и качество избирательной системы дает возможность «проводить те действия, которые сейчас предлагаются, гарантируя гражданский контроль и контроль со стороны общества».

Ранее Памфилова попросила политические партии и общественные движения направить наблюдателей для контроля за процедурой общероссийского голосования по внесению поправки в Конституцию.

Ранее сообщалось, что ЦИК увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию с трех до семи дней.

Напомним, Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим основному закону. Голосование по поправке к Конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.