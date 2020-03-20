“Ты самый крутой мужчина на земле”: Деми Мур с дочерьми поздравила с днем рождения Брюса Уиллиса, опубликовав архив фотографий

20.03.2020, 13:06, Разное

Вчера Брюсу Уиллису исполнилось 65 лет. И хотя он давно не спасает планету от апокалипсисов и редко снимается сейчас в главных ролях кино, весь мир продолжает любить и помнить его как главного супергероя Голливуда. В день рождения актера его близкие решили устроить для поклонников камбэк из прошлого, выложив архив фотографий Брюса времен 90-х.

Бывшая жена именинника Деми Мур, которая сохранила с ним дружбу и теплые отношения, поздравила его с днем рождения трогательным постом в Instagram. В прошлом году актриса выпустила свои мемуары “Наизнанку”, в которых рассказала массу нелицеприятных подробностей из жизни с бывшим мужем Эштоном Катчером, а Брюса смогла обвинить лишь в том, что он хотел сделать из нее домохозяйку и настаивал на укреплении семейных уз и рождении детей вместо продвижения ее карьеры. Впрочем, уже сейчас о наличии такой большой семьи она нисколько не жалеет.

С днем рождения, Брюс! Спасибо тебе за три главных подарка в моей жизни,

– написала она в Instagram.

Брюс Уиллис и Деми Мур с дочерьмиКликните на фото для просмотра галереиЛюблю тебя до луны и обратно!

– написала старшая дочь актера Румер, выложив серию фото.

Брюс Уиллис с дочерью Румер

С днем рождения, самый крутой мужчина, которого я знаю,

– присоединилась к поздравлениям средняя дочь именинника Скаут Уиллис.

Брюс УиллисНавеки твоя малышка. Люблю тебя, папалиндо! Ты, бесспорно, крут,

– написала младшая дочь Таллула, отметив, что фотографии с отцом в ее блоге собирают больше внимания и лайков, чем остальные публикации.

Брюс Уиллис с дочерью Таллулой

Оставила послание фолловерам в Instagram в день рождения Брюса и его нынешняя жена – Эмма Уиллис. Впрочем, она вместо поздравлений решила обратить внимание подписчиков на эпидемию коронавируса и необходимость соблюдать самоизоляцию.

Сегодня у Брюса день рождения! Я могла бы писать тут о нем бесконечно, но давайте посмотрим правде в глаза – его нет в социальных сетях, и он никогда не увидит этот пост. Поэтому я воспользуюсь моментом и попрошу всех: пожалуйста, внимательно следуйте рекомендациям ВОЗ, чтобы мы могли быстро и пройти через все это и вернуться к нормальной жизни! Берегите себя и особенно пожилых людей!

– написала Эмма, сопроводив пост фото с Брюсом и их двумя дочерьми.

Эмма и Брюс Уиллис с дочерьмиКликните на фото для просмотра галереи