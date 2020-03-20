В Украине выздоровел первый пациент с коронавирусом

20.03.2020, 13:05, Новости дня

В Украине выздоровел первый пациент, который был заражен коронавирусом. Об этом 20 марта в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

“Мы имеем очень радостную новость. Пациенту из Черновцов было сделано повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он во второй раз показал отрицательный результат. А значит – можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который вылечился от коронавируса”, – сказал он.

Президент добавил, что сегодня мужчину выпишут из больницы.

Традиційно розповідаю про нашу протидію поширенню коронавірусу. Найперше – ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже – можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу!Також ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити. Іще хочу сказати, що в найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю: • 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України;• 10 апаратів штучної вентиляції легень;• 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки;• 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;• 400 тис. експрес-тестів; • 10 тис. літрів дезінфекційної рідини. Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрес-тестами, дезінфекторами кожного громадянина України. Кожного з вас. Тепер щодо наших громадян за кордоном. За останні п’ять днів ми повернули понад 50 тисяч українських громадян. На сьогодні заплановано 42 авіарейси, які доставлять ще вісім тисяч українців. Усім українцям, які продовжують залишатися вдома, я хочу подякувати за свідомість та почуття відповідальності. Залишаючись вдома, ви допомагаєте непоширенню вірусу, не піддаєте ризику ні себе, ні оточуючих. Posted by Володимир Зеленський on Reede, 20. märts 2020

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Украине 3 марта: житель Черновцов заболел после путешествия с супругой по Италии. В этот же день жену увезли на обсервацию после протестов соседей. При этом у женщины не было никаких симптомов заболевания.

По состоянию на вечер 19 марта в Украине было зафиксировано 26 случаев заражения, три из них с летальным исходом. Среди инфицированных – нардеп от группы “Довіра” Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от вируса лечат 13 украинцев, пятеро выздоровели, одна женщина умерла.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек, сообщает Университет Джона Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.