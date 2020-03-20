Скандалы: Растрата в «Югре» разошлась по делам

20.03.2020, 13:05, Разное

СКР завершил первое расследование в отношении совладельца банка Алексея Хотина

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование громкого уголовного дела об особо крупной растрате в ПАО «Банк «Югра»». Обвинения в окончательной редакции предъявили экс-владельцу банка Алексею Хотину и трем его предполагаемым сообщникам. Сейчас все они знакомятся с материалами дела, которое точно не будет последним. Сам Алексей Хотин причастность к многомиллиардным хищениям отрицает. Ранее он предложил план погашения долгов «Югры», который сейчас изучается в АСВ и Банке России.

В центральном офисе СКР в Техническом переулке следователь по особо важным делам предъявил обвинение в окончательной редакции в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Алексею Хотину, бывшим президенту кредитной организации Алексею Нефедову, председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и директору столичного филиала «Югры» Нине Черновой.

Никто из финансистов своей вины не признал, сообщив об этом следователю, а адвокаты фигурантов заявили ряд ходатайств, которые были отклонены.

После этого защитники и обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами расследования, составившими около сотни томов. Для этого они вместе со своими защитниками практически каждый день, в соответствии с определенным графиком, приезжают в головной офис СКР. Однако из-за эпидемии коронавируса, в связи с которой были введены определенные ограничения на посещение СКР, процесс может прерваться или затянуться. Недавно всем фигурантам дела Басманный райсуд по ходатайству следствия продлил сроки домашних арестов до 19 апреля, то есть до года. Поскольку к этой дате они все дело и дополнительные материалы к нему точно не изучат, следующее решение о продлении содержания под домашним арестом на срок больше года будет принимать уже Мосгорсуд. При этом сами условия для фигурантов вполне вольготные. Им, например, разрешены многочасовые прогулки в дневное время. Представители обвиняемых и следствия от комментариев вчера воздержались.

По данным источников “Ъ”, если в первоначальной редакции обвинения речь шла о растрате 7,5 млрд руб., то сейчас эта сумма несколько увеличилась.

Сделано это было по результатам одной из экспертиз, проведенных следствием. При этом основная часть предполагаемых хищений на сумму более 270 млрд руб. осталась в так называемом большом деле «Югры», расследование которого продолжается.

Выступая в судах, рассматривавших ходатайства следствия и жалобы защиты, господин Хотин отмечал, что ни он, ни другие фигуранты ни рубля не получили от кредитов, которые, по данным следствия, могли быть похищены в их интересах. Банкир утверждал, что большинство заемщиков расплачивались по кредитам, а полностью расплатиться им помешал только отзыв лицензии у «Югры» 28 июля 2017 года. По данным ЦБ, это было сделано в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения и другими нарушениями. В сентябре 2018 года по иску ЦБ «Югра» была признана арбитражным судом банкротом.

По данным юристов, активы «Югры» и самого Алексея Хотина существенно превышают их долги перед АСВ и другими кредиторами, составляющие около 190 млрд руб. Экс-банкир ранее предлагал закрыть их за счет реализации своей коммерческой недвижимости, девелоперских проектов и нефтяного бизнеса за семилетний срок, однако предложения до сих пор изучаются в ЦБ.

Николай Сергеев