Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище
20.03.2020, 12:53, Новости дня
Писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова похоронили в пятницу на Троекуровском кладбище в Москве.
Проводить Лимонова в последний путь пришла его семья, его друзья, соратники из незарегистрированной партии «Другая Россия», основателем и лидером которой был писатель, передает РИА «Новости».
Напомним, Лимонов был основателем и лидером «Другой России». Он умер во вторник, 17 марта, на 78-м году жизни.
Как сообщил депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов, Лимонов оставался в здравом и ясном уме, находился на связи до последнего.
Главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов рассказал, что Лимонов последние полгода сильно болел.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет