Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище

20.03.2020, 12:53, Новости дня

Писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова похоронили в пятницу на Троекуровском кладбище в Москве.

Проводить Лимонова в последний путь пришла его семья, его друзья, соратники из незарегистрированной партии «Другая Россия», основателем и лидером которой был писатель, передает РИА «Новости».

Напомним, Лимонов был основателем и лидером «Другой России». Он умер во вторник, 17 марта, на 78-м году жизни.

Как сообщил депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов, Лимонов оставался в здравом и ясном уме, находился на связи до последнего.

Главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов рассказал, что Лимонов последние полгода сильно болел.