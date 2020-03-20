 

Песков объяснил, почему Путину не надо сдавать тест на коронавирус

20.03.2020, 12:53, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, прошел ли глава государства Владимир Путин тест на коронавирус.

«У президента нет такой необходимости – проходить тест на коронавирус. У него нет симптомов, он себя, слава Богу, прекрасно чувствует и работает, продолжает работать», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, все окружение президента сдает тест на коронавирус, чтобы глава государства уверенно продолжал работать.

«Мы считаем это оправданными мерами предосторожности, как раз с тем, чтобы президент уверенно продолжал работать. Как раз все, кто его окружают, должны принимать меры предосторожности», – сказал Песков. 

Представитель Кремля отметил, что Москва согласовывает участие Путина в саммите G20, который посвящен ситуации с коронавирусом и пройдет в режиме видеосвязи. 

«Действительно, есть такая инициатива от председательствующей страны в «двадцатке», это Саудовская Аравия», – сказал Песков.

По его словам, в настоящее время по дипломатическим каналам согласовываются технические и содержательные детали.

«Пока речь идет о проведении такого телесаммита для обсуждения одного вопроса – меры по противодействию коронавирусу, меры для обсуждения ситуации, связанной с коронавирусом», – сообщил он.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии на следующей неделе созовут чрезвычайный саммит «Большой двадцатки» в режиме онлайн по ситуации с коронавирусом. 

После этого Песков заявлял, что у ряда стран есть секретные линии связи, к которым они прибегают для обсуждения «чувствительных» вопросов. 



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