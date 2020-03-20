Политика: Вирусная «аннексия» Калининграда обернется крахом для Польши

20.03.2020, 12:48, Новости дня

Польские пользователи соцсетей на фоне пандемии коронавируса решили помочь «голодающей» Калининградской области и призвали Варшаву забрать регион под свою юрисдикцию. В самом Калининграде такие призывы вызвали иронию, а военные эксперты напоминают: попытка захвата Калининградской области окончится крахом для любой страны-члена НАТО.

«Коронавирус отсекает Калининградскую область» – с таким заголовком во вторник выступила польская Gazeta Wyborcza, рассуждая о том, что регион оказался в «полуизоляции» после решения Москвы закрыть границы РФ из-за пандемии вирусной инфекции.

Автор статьи пишет, что жители Калининградской области привыкли делать покупки в польских супермаркетах, но теперь они лишены такой возможности. Вместе с тем журналист отмечает, что и в российских магазинах создан запас продуктов, которого хватит на месяц даже в случае полной изоляции региона.

При этом поляки в комментариях под статьей стали озвучивать призывы «забрать» Калининградскую область – так якобы будет лучше жителям российского региона.

«Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши. Мне интересно, что сделал бы Путин, если бы внезапно обнаружил на подходах к Калининграду польских зеленых человечков», – пишет пользователь Harles.

«Россия нанесет в таком случае массированный удар, ведь это для нее – ключевой регион, она будет удерживать его любой ценой», – ответил этим пользователям Ews.

В самой же Калининградской области на желания поляков отреагировали с иронией. «Мы не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей издания, но никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется», – сказал руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков агентству РИА «Новости».

В свою очередь губернатор региона Антон Алиханов и вовсе отказался комментировать призывы поляков. «Честно говоря, оценивать высказывания каких-то безымянных интернет-троллей губернатору Калининградской области – слишком много чести этим польским графоманам. Поэтому – без комментариев», – сказал Алиханов в беседе с «Газетой.Ru».

Напомним, Калининградская область, занимающая полуэксклавное географическое положение, пользуется повышенным интересом со стороны западных военных, политиков, экспертов и журналистов.

Так, например, в сентябре прошлого года в НАТО признались, что разрабатывают планы удара по Калининградской области из-за якобы растущей численности российских войск и вооружений в регионе. А в октябре западные СМИ вновь обеспокоились судьбой Сувалкского коридора – небольшого участка земли между Польшей и Литвой, с помощью которого российские военные якобы в случае начала войны могут отсечь Прибалтику от остальной территории НАТО по суше.

И нельзя сказать, что призывы аннексировать Калининград звучат впервые – но выглядят они как обычная информационная провокация в условиях пандемии, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Все понимают, что Польша физически не способна присоединить Калининградскую область. Если она что-то подобное попробует осуществить, пандемия не помешает РФ нанести в ответ достаточно серьезное огневое предупреждение», – сказал Клинцевич газете ВЗГЛЯД.

«Не поражение, – подчеркнул сенатор, – а предупреждение, которое заставит любого, кто захочет осуществить такие планы, пересмотреть их».

Он также отметил, что в Калининградской области с точки зрения запасов продовольствия и других товаров все благополучно. «При необходимости есть возможность завезти продукты. Если кто-то захочет силой создать деструктивный процесс в Калининградской области, не допустить движение товаров или грузов туда, РФ быстро отреагирует и поставит на место любого. Мы в состоянии обеспечить безопасность в регионе и на земле, и по воздуху, и морским путем. Проблем с эти нет», – отметил Клинцевич.

С ним соглашается и президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич. По его словам, Калининградская область спокойно обходится без польских магазинов.

«В Калининграде сейчас прекрасно работают органы государственной власти под руководством эффективного губернатора Антона Алиханова. Регион принимает все необходимые меры для ограничения эпидемиологического фона и обеспечения продовольственной безопасности. Некоторые наши коллеги перешли на удаленный режим работы, но в остальном – все абсолютно нормально», – сказал Межевич газете ВЗГЛЯД.

При этом он отметил, что притязания поляков лишены логики и ничем не обоснованы. «Во-первых, Восточная Пруссия с Кенигсбергом в состав Польши никогда не входили. Во-вторых, если у кого-то есть безумные идеи о воссоздании великой Речи Посполитой – им логичнее обратить свой взор на территории Украины, Белоруссии, Чехии и Германии. Также можно взять контурные карты и поупражняться в решении художественно-графических задач. Но на текущую политику это не повлияет», – сказал политолог.

В то же время член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко полагает, что

полякам проще оккупировать Луну, чем Калининградскую область.

«Данный регион входит в состав Западного военного округа, где базируется штаб Балтийского флота. Наши комплексы «Тор-2М», С-400 и «Искандеры» обеспечивают надежное противовоздушное и войсковое прикрытие важнейших элементов инфраструктуры региона», – напоминал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

«Потому попытка захвата Калининградской области окончится крахом для любой страны НАТО. Думаю, польское политическое руководство отдает себе отчет в этом. Ну а что касается безответственных фантазий читателей издания Gazeta Wyborcza – видимо, есть в Польше какая-то маргинализированная часть общества, которая выдает свои хотелки за действительность. Но брать их мнение за основу при оценке государственной политики не стоит», – резюмировал военный эксперт.

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