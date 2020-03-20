С топором и шприцом: жительница Башкирии угрожала приставам

20.03.2020, 12:47, Новости дня

Нападение на судебных приставов закончилось возбуждением уголовного дела для жительницы села Чишмы в Башкортостане. 43-летняя женщина напала с топором на пришедших к ней представителей органов власти, передает ГТРК "Башкортостан".

Как выяснилось, люди в погонах пришли к хозяйке дома для исполнения решения Чишминского районного суда. В соответствии с ним, женщина обязана предоставить часть своего жилища взыскателям. Но Роза Фахртдинова с этим категорически не согласна. Рядом с ней — остервенело лающая собака, которую хозяйка отказалась привязывать.

В результате приставам пришлось вызвать ветеринара, собаке был сделан укол снотворного. Шприц стал орудием устрашения в руках разъяренной сельчанки. А когда мужчинам удалось отобрать его, в руках у женщины появился топор.

Гражданку пришлось силой обезоружить и даже надеть ей наручники. Так же поступили и с мужем, пришедшим на помощь. Теперь он в СК.

По словам следователя Чишминского межрайонного отдела СУ СК РФ по РБ Гульшат Гимаевой, возбуждено уголовное дело. Сейчас Фахртдинова — под подпиской о невыезде. В будущем ей грозит реальный срок. Видеокадры теперь станут одним из доказательств вины женщины.

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ГТРК "Башкортостан"