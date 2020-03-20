Трейдеры готовятся к худшему после быстрого роста цены нефти

20.03.2020, 12:47, Новости дня

Начавшийся бурный рост цены нефти до $30 и выше быстро закончится: цены сохранятся в диапазоне $25-32 за баррель, прогнозируют опрошенные Вести.Ru эксперты.

Нефтяные трейдеры ожидают падения цены нефти до $20 за баррель или ниже, даже до $5, согласно опросам Bloomberg.

Настоящий обвал начнется с апреля, когда обещанные дополнительные объемы нефти из Саудовской Аравии и РФ наводнят рынки, а торговая война между США и Китаем ухудшит ситуацию в мировой экономике, страдающей от коронавируса, и дополнительно снизит спрос на рынке нефти.

"Укрепление нефтяных котировок может иметь краткосрочный эффект, поскольку определенности в вопросе разрешения торговых войн до сих пор нет. Желание Трампа повлиять на ситуацию внушает надежду, однако о конкретных шагах в данном направлении неизвестно", — сообщил Вести.Ru Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер".

"Кроме того, темпы роста числа случаев заражения коронавирусом продолжают расти двузначными темпами, так что прогнозы по спросу на нефть остаются неутешительными. Диапазон $25-32 за баррель Brent может быть актуален до конца месяца", — прогнозирует эксперт.

"Высока вероятность продолжения роста до $40 за баррель на фоне активных мер со стороны Дональда Трампа. После того, как президент США пополнил стратегические запасы США дешевой нефти на 77 миллионов баррелей и выразил поддержку индустрии, он, безусловно, попытается договориться с Саудовской Аравией урегулировать цены, чтобы в дальнейшем снизить давление для всей сланцевой отрасли, которая переживает сейчас самые худшее времена", — отметил Искандер Луцко, главный инвестиционный стратег ITI Capital в комментарии для Вести.Ru.

По его мнению, рынок отыгрывает новости ранее объявленных мер по стимулированию экономики и стабилизации финансовых рынков.

Ранее был объявлен основной пакет мер — запуск денежных вливаний на рынки в США и в Европе, фискальное стимулирование по всему миру. Самый существенный пакет предложен администраций США — на $1,1 триллионов.

"Все это было проигнорированно рынками из-за активного распространения короновируса. Это уже является и будет является ключевым фактором медвежьего тренда. Следовательно, текущий рост — это отложенный отскок, который вновь может завершиться падением", — прогнозирует эксперт.

Цены на нефть быстро растут второй день подряд после обвального падения до рекордно низких уровней. Нефть начала дорожать вечером 19 марта на 6-7% и сегодня рост продолжается с утра.

Цена контрактов на поставку нефти резко выросла с 9 утра на 6-7% и этот рост сохраняется к 13:00 мск.

По данным торгов на 13:00 мск, стоимость барреля европейского эталона Brent выросла на 6,4% до $30,4 за баррель, а американского сорта WTI – на 7% до $28. Российский экспортный сорт Urals подорожал до $28 после обвала до $19 за баррель.

Импульс росту цены придали новости о планах США сократить добычу и вмешаться в сделку ОПЕК+.

В нефтяную ценовую войну, развязанную Саудовской Аравией, может вмешаться США, по данным WSJ. Власти Техаса заявили, что может исчезнуть весь нефтегазовый сектор штата при таких ценах на нефть.

Чиновники администрации США изучают возможность дипломатического давления, чтобы заставить Саудовскую Аравию сократить добычу нефти до уровня ранее действовавшей сделки ОПЕК+. США одновременно хотят пригрозить РФ новыми санкциями. Цель США – стабилизировать цены, после того, как нефтяные компании США теряют огромные деньги и вынуждены брать новые кредиты для погашения долгов из-за обвала цен на рынке нефти.

Нефтяники США обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой вмешаться, говорят люди, знакомые с этим вопросом. Если цены не стабилизируются на прежнем уровне около $40 за баррель, то десятки нефтяных компаний США разорятся.