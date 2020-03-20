 

Кремль подтвердил подготовку видеосаммита G20

20.03.2020, 12:47, Новости дня

Саммит G20, посвященный вопросам борьбы с коронавирусом, состоится в режиме видеосвязи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что по дипломатическим каналам согласовываются технические и содержательные детали, передает РИА Новости.

Инициатива проведения саммита в таком формате поступила от председательствующей страны в "двадцатке" — Саудовской Аравии. "Организация видеосвязи — станет первым подобным опытом", — сказал Песков.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. На данный момент в мире заражены более 209 тысяч человек в 168 странах, в том числе в России. Более 8,7 тысячи стали жертвами заболевания. Согласно последним данным, на сегодняшний день в РФ 199 заболевших.



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