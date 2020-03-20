 

Биолог Анча Баранова объяснила необходимость “растягивания” эпидемии по времени

20.03.2020, 12:45, Новости дня

По словам Барановой, различные страны пытаются предотвратить развитие "итальянского сценария" путём "растягивания" эпидемии. "Эта задержка необходима по двум причинам. Во-первых, потому что есть неплохой шанс, что тяжесть вызываемых вирусом заболеваний со временем будет снижаться из-за эволюции вируса с сторону большего приспособления к жизни в организме нового хозяина. А во-вторых, потому что системы здравоохранения во всех странах не рассчитаны на такое количество пациентов. Когда к запланированным больным с гриппом и ОРВИ добавляются незапланированные больные с коронавирусом, их общее количество становится слишком большим. Такие инфекционные больные занимают койки, особенно в реанимации, и на эти койки не попадают люди, которым также требовалась срочная помощь", – рассказала специалист.

По её словам, в США составлен вирусный календарь, где за точку отсчёта взята Италия. Согласно календарю, в США сейчас 7 марта, а в РФ — 1 марта. Баранова убеждена: "Россия находится в отличном положении по сравнению с остальным миром".

Одновременно биолог выразила уверенность в том, что карантин в Соединённых штатах продлится до лета. При этом поставка продуктов в магазины стабилизируется в ближайшее время.

По данным на 20 марта коронавирусом в мире заразились 247708 человек, погибли 10184, выздоровели 86075.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / “Удивительные истории”. Вышел трейлер ремейка сериала Спилберга. Видео

20.03 / Вселенский патриархат распорядился прекратить богослужения до конца марта – коронавирус

10.03 / В результате обстрелов боевиков на Донбассе украинский военный получил боевую травму

25.02 / Песков отверг попытки США обвинить Россию во вмешательстве

02.02 / Назван собственник здания в Новосибирске с рухнувшей кровлей

16.03 / Западные страны призвали Асада выполнить резолюцию СБ ООН

16.03 / Мероприятия с участием более 50 человек запретили в Подмосковье

19.02 / Майора оштрафовали на 2 миллиона за взятку на скафандрах

17.03 / В Украине зафиксировано семь новых случаев коронавируса, один человек скончался

19.02 / Экс-бойца “Омеги” Косенко, подозреваемого в убийстве и ранении активистов Евромайдана, отправили под домашний арест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска