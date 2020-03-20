 

Шойгу опроверг перенос весеннего призыва

20.03.2020, 12:30, Новости дня

Весенняя призывная кампания не будет перенесена из-за коронавируса и пройдет с 1 апреля по 15 июля, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в установленные сроки – с 1 апреля по 15 июля», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

Он рассказалл также Минобороны создало оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в армии под руководством первого замглавы ведомства Руслана Цаликова.

Шойгу подчеркнул, что «проводятся регулярные проверки учебных заведений, воинских частей и организаций министерства обороны».

«Создан запас медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов», – добавил Шойгу.

«Сегодня одна из ключевых тем мировой повестки – борьба с коронавирусной инфекцией… В российской армии случаев заболевания не зарегистрировано», – сообщил министр обороны.

Шойгу добавил, что все призывники будут протестированы на коронавирус перед отправкой к местам службы в ходе весенней призывной кампании.

«В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов», – сказал он.

«Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются», – добавил министр.

Ранее Кремль пообещал изучить вопрос переноса весеннего призыва в армию.



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