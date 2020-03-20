Заболевшая коронавирусом американка описала особые симптомы первых часов

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20.03.2020, 12:30, Новости дня

Американка Эми Дрисколл, которая заболела коронавирусом, описала свои ощущения в первые часы болезни.

По словам Дрисколл, все начиналось как обычное недомогание при ОРВИ. У женщины были сухой кашель, небольшая температура и боль в груди. Сначала она не придала происходящему значения, а потом резко почувствовала себя хуже, передает РИА «Новости».

Женщина ощутила сильное сердцебиение. Попытавшись глубоко вздохнуть, она поняла, что грудь болит еще сильнее.

«Мне казалось, будто грудь сжимают в тисках. Я никогда не чувствовала ничего подобного», – поделилась Дрисколл.

По ее словам, через неделю после проявления симптомов лихорадка и кашель прошли, однако она по-прежнему чувствует сильную слабость и головную боль.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Общее число заражений новым коронавирусом в мире превысило 209 тыс. случаев, свыше 8,7 тыс. человек скончались. 

Напомним, в РФ уже начаты испытания вакцины против коронавируса. Также в четверг в Москве выписали четверых выздоровевших после коронавируса. В РФ зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом, девять человек уже вылечились.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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