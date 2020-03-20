Елена Малышева объяснила первую в России смерть женщины с коронавирусом

20.03.2020, 12:30, Разное

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила первую в РФ смерть женщины с коронавирусом. Она призвала граждан не паниковать, так как причина смерти пациентки заключалась не в заражении, а совсем другом.

В одной из больниц в Москве умерла женщина, у которой обнаружили коронавирус. Эта информация воспринялась многими, как начало масштабной эпидемии, но успокоить граждан поспешила Елена Малышева. Она отметила, что пациентке на момент смерти было 79 лет и она страдала от тяжёлой формы сахарного диабета и почти не двигалась. По этой причине образовались тромбы в ногах и один их них оторвался. В последствии именно он закупорил лёгочную артерию, в результате чего и наступила смерть. Уже посмертный анализ показал, что у женщины был коронавирус, так как она страдала от одышки и её направили на это тестирование с подозрением на пневмонию.

В конце своего обращения Елена Малышева призывает всех граждан отнестись серьёзно к сложившейся ситуации с заболеванием, но не поддаваться панике. А в случае смерти человека с вирусом быть внимательными и смотреть на причину смерти, как в случае с 79-летней пенсионеркой, которая умерла не от коронавируса.