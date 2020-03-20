 

«Победа» вывезла из Черногории 195 российских туристов

20.03.2020, 12:30, Новости дня

Самолет авиакомпании «Победа» доставил из Черногории 195 туристов, сообщили в посольстве РФ в Подгорице.

«Первый за сегодня рейс «Победы» вывез 195 человек. Борт вылетел с аэродрома Подгорицы», – цитирует ТАСС представителя российской дипмиссии.

По предварительным данным, в стране эвакуации ожидают еще около одной тыс. россиян.

Ранее два самолета «Победы» доставили из Черногории в Россию 382 гражданина России.

Напомним, Черногория выдвинула требование, согласно которому выпустит россиян, только если «будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».

В среду Черногория разрешила выполнение одного чартера с россиянами из Тивата.

В четверг авиакомпания «Победа» сообщила, что получила разрешение только на два эвакуационных вывозных рейса из Черногории, проблема вывоза всех остальных граждан не решена. Позднее на эвакуацию россиян из Черногории выделили три дополнительных рейса.



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