 

В Австралии начали воровать мыло и туалетную бумагу из общественных туалетов

20.03.2020, 12:30, Разное

На фоне пандемии коронавируса жители многих государств начали массово скупать в супермаркетах средства гигиены и продукты питания, хотя производители и уверяют в имеющихся достаточных запасах этой продукции. В Австралии жители даже начали воровать мыло и туалетную бумагу из общественных туалетов.
Подобные инциденты зафиксированы на территории австралийского штата Виктория. По имеющимся данным, туалетную бумагу и мыло воровали в сотне общественных туалетов. Комментируя ситуацию чиновник Джон Уайт отметил, что происходящее его «разочаровывает», однако с подобными мелкими кражами сейчас нет возможности бороться, так как нельзя установить камеры наблюдения в абсолютно каждом туалете. Специалисты связывают хищение средств гигиены с паникой вокруг длительного карантина из-за коронавируса, «подогревающуюся» зачастую неправдивой информацией, распространяющейся в Сети, пишет РЕН ТВ.

В начале марта в одном из супермаркетов города Чуллора (Австралия) произошла потасовка между тремя покупательницами. Женщины не могли поделить упаковки туалетной бумаги и к разрешению конфликтной ситуации в торговой точке пришлось привлекать правоохранителей.



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