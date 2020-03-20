Мнение: Нефтяные санкции

20.03.2020, 12:26, Разное

Сообщается о том, что США могут ввести санкции против России за ее действия по развалу сделки ОПЕК+. Оставим в стороне вопрос – а какое отношение имеют США к ОПЕК+, если они в ней участия не принимали. У сверхдержавы есть свои привилегии, и если потребуется, она ими воспользуется, невзирая на такие вопросы.

Трамп уже сообщил, что она "вмешается, когда придет время". Фактически это требование к России и Саудовской Аравии садиться и договариваться, но если к саудитам Трамп просто обратился с просьбой, то Россию могут назначить виновной – никак иначе угроза санкций не расценивается.

Теоретически у США есть возможность ввести полный запрет на торговлю российской нефтью: будут введены санкции против всех российских компаний, а значит – и вторичные против всех покупателей российской нефти. В условиях переизбытка предложения нефти на рынке рисковать ради благополучия Путина и его дружков дураков найдется немного. Возможен и более мягкий вариант – введение режима "нефть в обмен на продовольствие", как это было с Ираком Саддама Хусейна. Определялась квота, выше которой Ирак торговать нефтью не мог, а специальная комиссия ООН следила за тем, чтобы вырученные деньги шли именно на продовольствие и закупку медикаментов. Понятно, что система была крайне коррупционной (даже сын тогдашнего генсека ООН Аннана вляпался в коррупционный скандал), какие-то объемы иракской нефти шли сверх установленных квот по криминальным схемам, но в целом режим санкций был вполне жестким. Поводом для них была аннексия Кувейта.

В отношении России повод тоже вполне весом: именно ее действия привели к дестабилизации мирового рынка нефти, от чего страдает вся мировая экономика. А потому логично, что именно Кремль и понесет наказание.

Будут ли введены эти санкции – вопрос. Если Путин будет продолжать свою абсурдную нефтяную войну, то вполне возможно. Выход из нее вполне известен – новое соглашение по ограничению добычи. Если не удастся договориться о добровольном шаге со стороны Кремля, то к миру придется принуждать. С другой стороны – идти на мировую сейчас будет выглядеть как откровенное поражение Путина, даже для его совсем зомбированной внутренней аудитории. Что на фоне внутреннего политического кризиса Путину совершенно невыгодно.

Но в том и проблема российского режима – что бы он ни делал, любой его шаг становится катастрофой. Система идет вразнос, хороших решений у нее нет. Поэтому что санкции, что новая сделка с саудитами – всё будет поражением, причем откровенным. Что именно выберет Кремль – неизвестно, тем более, что там давно утратили хоть какую-то адекватность.