МИД опроверг данные СМИ Нидерландов о попытках Москвы «мешать» следствию по MH17

20.03.2020, 12:16, Новости дня

Содержание статьи нидерландской газеты Volkskrant о якобы имевших место попытках РФ помешать расследованию катастрофы малайзийского Boeing в Донбассе летом в 2014 году являются дезинформацией с целью повлиять на судебный процесс в Гааге.

Соответствующее сообщение размещено в разделе «Недостоверные публикации» на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В дипведомстве заявили, что расценивают статью «как очередную попытку отвлечь внимание от серьезных нестыковок в избранной безальтернативной версии о некоем «российском следе» в трагедии».

«Материал, обнародованный в близкой к правящим кругам Нидерландов газете Volkskrant, продукт дезинформационной медийной кампании с явным антироссийским уклоном, которая в последнее время вновь набрала обороты в нидерландских СМИ. Судя по всему, таким образом ее инициаторы пытаются повлиять на ход судебного процесса по «делу MH17», начавшегося 9 марта в Окружном суде Гааги», – считают в МИД.

Там пояснили, что речь идет о материале под названием «Хакерские атаки, манипуляции и кражи: РФ сделала все, чтобы воспрепятствовать расследованию авиакатастрофы рейса MH17», который был опубликован 5 марта в нидерландской газете.

Авторы статьи, и ранее отмечавшиеся антироссийскими публикациями, утверждают, что РФ якобы в течение нескольких лет «оказывала прямое воздействие на членов следственной группы» по делу о крушении малайзийского Boeing.

«В частности, агенты российских спецслужб упоминаются в контексте якобы их причастности к инцидентам, происходившим с экспертами: слежке, кражам баз данных, прослушивании телефонных разговоров, хакерским атакам», – отметили в МИД.

Подчеркивается, что данный материал основан на заявлениях неких «анонимных представителей нидерландских спецслужб и Совместной следственной группы», а также на информации «одиозного агентства журналистских расследований Bellingcat, которое известно «скандальными фейковыми вбросами» и политической ангажированностью в отношении России».

«Авторы статьи верны стилю «шпионских расследований» западных СМИ: не обладая реальной доказательной базой, они опираются на источники, достоверность которых заведомо невозможно установить», – говорится на сайте российского ведомства.

Напомним, 9 марта в Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing. Постпред РФ при ОБСЕ назвал процесс политизированным «судилищем».