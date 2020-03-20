Daily Mail – состояние не вызывает опасений — у князя Монако обнаружили коронавирус

20.03.2020, 12:16, Новости дня

У главы Монако князя Альберта подтвердили наличие коронавируса, пишет Daily Mail. По официальным заявлениям, его состояние не вызывает беспокойства, он продолжает работать из личных апартаментов. Однако недавно у него был ряд встреч, в том числе, например, с британским принцем Чарльзом.



Reuters

Князь Монако Альберт сдал анализы на коронавирус — и они дали положительный результат, пишет Daily Mail со ссылкой на официальное заявление королевского дворца Монако. 62-летний монарх стал первым главой государства с таким диагнозом. Всего в его стране, которая входит в число самых маленьких государств мира, на данный момент подтверждено девять случаев заражения коронавирусом.

При этом издание отмечает, что всего девять дней назад князь Монако встречался с наследником британской короны принцем Чарльзом. Они сидели за столом друг напротив друга и обсуждали проблему изменения климата, а также возможности предоставления доступа к чистой воде для самых малообеспеченных слоёв населения в мире.

В королевском дворце Монако отмечают, что состояние Альберта не вызывает опасений, что он работает из своих апартаментов, держит связь с членами кабинета и ближайшими сотрудниками. Но за ним наблюдают специалисты и личный врач. Насчёт того, выявлен ли вирус у его супруги Шарлен, информации не поступало.

Князь Альберт призвал 39-тысячное население Монако соблюдать правила карантина, чтобы избежать распространения эпидемии. Как и в соседней Франции, школы и детские сады в Монако закрыты, равно как и рестораны, казино, кафе, концертные залы, кинотеатры и ночные клубы. Открыты магазины, аптеки, банки.

Среди других известных персон, у которых подтвердился диагноз, Daily Mail называет французского политика Мишеля Барнье, жену премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо и жену испанского лидера Педро Санчеса.