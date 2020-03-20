 

Bloomberg – из-за пандемии саммит G7 вместо резиденции Трампа пройдёт онлайн

20.03.2020, 12:15, Новости дня

Администрация Дональда Трампа объявила, что из-за коронавируса саммит «Большой семёрки», который должен был пройти в июне в резиденции президента Кэмп-Дэвид, состоится в формате видеоконференции, пишет Bloomberg. По мнению Белого дома, это поможет партнёрам сэкономить ресурсы и направить их на борьбу с заболеванием и на восстановление экономики.


Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен провести июньскую встречу «Большой семёрки» в формате видеоконферении вместо традиционного саммита в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид, пишет Bloomberg. На такое решение американского лидера толкает пандемия коронавируса. 

 

«Для того чтобы каждая страна могла сосредоточить все свои ресурсы на борьбе с вызванными COVID-19 угрозами в сфере здравоохранения и экономики, по указанию президента Трампа,  директор Национального экономического совета и главный координатор саммита G7 2020 года Лэрри Кадлоу объявил своим коллегам из группы подготовки, что встреча лидеров «Большой семёрки», которую должны были провести США в июне в Кэмп-Дэвиде, состоится в формате видеоконференции», — цитирует ресурс официального представителя Белого дома Джадда Дира. 

 

Также, как отметил госслужащий, администрация президента проинформировала своих партнёров по G7, что в рамках продолжения «тесного сотрудничества» президент проведёт телеконференции с лидерами ещё и в апреле и марте. 

 

Bloomberg подчёркивает, что главы стран «Большой семёрки» уже связывались по телемосту в понедельник 16 марта, чтобы обсудить меры по борьбе с пандемией коронавируса. 

 

Как отметил один из сотрудников Белого дома, формат видеоконференции вместо обычной встречи соответствует рекомендациям служб здравоохранения, а также поможет сэкономить средства и направить их на борьбу с заболеванием.



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