Житель Подмосковья начал торговать запасами туалетной бумаги на фоне коронавируса

20.03.2020, 12:10, Разное

Житель подмосковного Дмитрова решил использовать эпидемию коронавируса с выгодой. Он разместил на популярном интернет-сервисе объявление о продаже запасов туалетной бумаги, сообщает “Подмосковье сегодня”.

На фоне распространения коронавируса COVID-2019 россияне начали буквально опустошать магазины, скупая в огромных количествах гречневую крупу, рис, макароны и курицу. По неизвестным причинам возник огромный спрос и на туалетную бумагу: теперь ее сложно найти на полках универмагов. Стоит отметить, что другие “подсуетившиеся” пользователи Сети решили заработать аналогичным способом.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT