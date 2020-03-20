Американские врачи нашли новые симптомы коронавируса

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20.03.2020, 12:10, Разное

Американские гастроэнтерологи обнаружили несколько новых симптомов коронавирусной инфекции COVID-2019. Все они являются расстройствами пищеварительной системы, сообщает URA.ru.

Новые признаки заболевания удалось обнаружить благодаря исследованиям в китайском городе Ухань, где вирус впервые дал о себе знать. Врачи отметили, что на них жаловались порядка 50%. Многие говорили о диарее, потере аппетита, тошноте и болях в животе, передает РИА ФАН.



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