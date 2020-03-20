Realme представила линейку молодежных смартфонов Narzo

20.03.2020, 12:09, Разное

Компания Realme официально анонсировала линейку смартфонов Narzo для подростков. По предварительным данным, устройство поступит в продажу в начале лета текущего года.

«Смартфоны Narzo специально созданы для серфинга социальных сетей. Молодое поколение проводит очень много времени за серфингом интернета, ввиду чего общение по телефону для них отходит на второй план. Подробности проекта, который должен составить конкуренцию даже самым популярным игровым смартфонам, появятся в ближайшее время», – говорится в сообщении Realme.

По предварительным данным, устройство будет изначально доступно только на рынке Индии. В случае успеха оно доберется и до Европы, но под другим названием. Narzo должен получить мощный процессор и 12 гигабайт оперативной памяти. Также компания собирается оснастить смартфон двумя слотами для SIM-карты.

По инсайдерским данным, Realme готовит сразу несколько смартфонов для внутреннего рынка Индии. Тизер, появившийся в Сети, включает в себя фразы Gen Z, Bold, Uniqe и Fell the Power, которые могут намекать на внешний вид смартфонов. Не исключено, что все они будут показаны в четырех вариациях с разными характеристиками.