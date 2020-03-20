Наталья Подольская о страхах Преснякова-младшего: «Муж сомневался, хватит ли у меня для него любви»

20.03.2020, 12:09, Разное

Отечественная поп-исполнительница Наталья Подольская на странице в Instagram пояснила о страхах, испытываемых в прошлом мужем Владимиром Пресняковым-младшим. По словам артистки, супруг сомневался в том, что у неё хватит на него любви и нежности.

В недавней публикации в соцсети Наталья Подольская поделилась с подписчиками признанием Преснякова-младшего. Однажды муж сказал, что сомневается в возможностях супруги разделить любовь и нежность в равных «пропорциях» между ним и сестрой-двойняшкой певицы. При этом сама Подольская говорит, что её чувств абсолютно точно хватит на всех близких людей, то есть, дефицита заботы, искренности и внимания опасаться не стоит. Супруга Преснякова-младшего также поинтересовалась у поклонников, сдерживают ли они свои чувства по отношению к родным и любимым, отметив, что, вероятно, далеко не все могут оценить «телячьи нежности».



В комментариях большинство фолловеров констатирует, что так же, как и Наталья Подольская, стараются одинаково любить всех близких. Одна из подписчиц отметила, что практически все женщины «сотканы из любви», поэтому её хватает с избытком, однако некоторые «глупые мужчины» этим не могут пользоваться, обижают своих избранниц, вследствие чего «нежное чувство» просто проходит мимо них.