 

Oppo Reno 2 Ace уличили в копировании дизайна Redmi K30 Pro

20.03.2020, 12:09, Разное

В Сети появились первые фото Oppo Reno 2 Ace, которые подтверждают, что устройство скопировало дизайн Redmi K30 Pro. По информации ресурса Slashleaks, новый прибор от Oppo должен появиться в продаже в начале лета текущего года.
Информация о новом устройстве от официальных источников пока отсутствует. Внимание пользователей социальных сетей привлекла задняя панель смартфона, которая очень напоминает Redmi K30 Pro. На ней точно так же разместился модуль камеры, под которым установили дактилоскопический датчик.

На левой панели смартфона разместились две физические кнопки, под которыми находится слот для флеш-накопителя и SIM-карты. В нижней части расположились порт для подключения зарядки и решетка динамика. Точно такое же размещение кнопок используется и в Redmi K30 Pro. Единственным важным отличием являются размеры Oppo Reno 2 Ace, который немного больше своего аналога.

Второе поколение флагманской серии от Oppo будет иметь дисплей с диагональю в 6,5 дюйма и аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC. Производитель отмечает, что она полностью восстановит ресурсы батареи всего за 25 минут. Официальный анонс смартфона должен состояться уже в следующем месяце.



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