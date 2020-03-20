В Совфеде ответили на желание поляков аннексировать Калининград

20.03.2020, 12:08, Новости дня

«Россия быстро ответит серьезным огневым предупреждением», – сообщил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя мнение читателей польской Gazeta Wyborcza о том, что закрытие Россией границ в связи с пандемией коронавируса может стать поводом для присоединения Калининградской области к Польше.

«Это информационная провокация. Все понимают, что сделать это невозможно. Польша физически не способна присоединить Калининградскую область. Если она что-то подобное попробует осуществить, пандемия не помешает РФ нанести в ответ достаточно серьезное огневое предупреждение», – уверяет член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Не поражение, – подчеркнул сенатор, – а предупреждение, которое заставит любого, кто захочет осуществить такие планы, пересмотреть их».

Он также отметил, что в Калининградской области с точки зрения запасов продовольствия и других товаров все благополучно. «При необходимости есть возможность завезти продукты. Если кто-то захочет силой создать деструктивный процесс в Калининградской области, не допустить движение товаров или грузов туда, РФ быстро отреагирует и поставит на место любого. Мы в состоянии обеспечить безопасность в регионе и на земле, и по воздуху, и морским путем. Проблем с этим нет», – заключил Клинцевич.

Напомним, читатели польской Gazeta Wyborcza выразили мнение, что закрытие Россией границ в связи с пандемией коронавируса может стать поводом для присоединения Калининградской области к Польше.

Поляки в комментариях под статьей стали озвучивать призывы «забрать» Калининградскую область – так якобы стало бы лучше жителям этого российского региона.

Ранее в Калининградской области введен режим повышенной готовности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. При этом движение поезда Адлер – Калининград приостановлено в связи с нотой Вильнюса.