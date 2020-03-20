 

ЦИК призвал организовать наблюдение за голосованием по Конституции

20.03.2020, 12:08, Новости дня

Председатель ЦИК Элла Памфилова попросила политические партии и общественные движения направить наблюдателей для контроля за процедурой общероссийского голосования по внесению поправки в Конституцию.

«Я обратилась ко всем партиям, которые имеют наблюдательский корпус, ко всем общественным движениям, которые обладают этим потенциалом: прошу направить, делегировать своих наблюдателей», – цитирует ТАСС Памфилову.

По ее словам, ЦИК во взаимодействии с Общественной палатой гарантирует, что «никаких искусственных фильтров для этого не будет», поскольку важно создать максимально благоприятные условия для этих наблюдателей. 

Памфилова добавила, что комиссия «делает все, чтобы на каждом участке и не только в день голосования, но и во время досрочного голосования обязательно присутствовали наблюдатели от всех общественных и политических сил». 

Ранее сообщалось, что ЦИК увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию с трех до семи дней.

Напомним, Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим основному закону. Голосование по поправке к Конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.



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