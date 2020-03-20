Киберволонтеры начали борьбу с фейками о коронавирусе в России

20.03.2020, 12:08, Новости дня

Активисты Приморской региональной общественной организации информационной защиты «Медиабратство «Киберволонтеры» приступили к ежедневному мониторингу соцсетей на предмет публикаций, содержащих недостоверные сведения о ситуации с коронавирусом в России.

Задача волонтеров – находить посты о завышенных масштабах распространения заболевания, способах лечения, которые на самом деле могут только навредить, и другую деструктивную информацию, связанную с эпидемией коронавируса, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Активисты проводят факт-чекинг выявленных материалов на основании данных, размещенных на сайте Минздрава и в других официальных источниках, и затем направляют ссылки на ложные сообщения в Роскомнадзор.

С 20 марта к такой работе приступили первые 10 активистов организации. Но в Медиабратстве планируют в ближайшие две недели на порядок увеличить количество добровольцев и надеются, что к этой деятельности подключатся общественники и в других регионах России.

В Роскомнадзоре ранее заявили, что в отношении СМИ и других интернет-ресурсов, нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации» в части распространения недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности. Принимаются самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий.

Для инициаторов фейковых новостей также предусмотрены наказания: для физических лиц до 400 тыс. рублей, для должностных лиц до 900 тыс. рублей, для юридических лиц до 1,5 млн. рублей.