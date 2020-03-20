ЦИК увеличил срок досрочного голосования по поправкам к Конституции и разрешил голосовать вне избиркомов

20.03.2020, 12:01, Новости дня

ЦИК РФ 20 марта объявил, что увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам к Конституции РФ с трех до семи дней. Об этом сообщила в пятницу на заседании председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Причем, по ее словам, досрочное голосование можно будет проводить вне помещений избирательных комиссий.

“Учитывая профилактические меры по борьбе с коронавирусом, мы предусматриваем возможность проведения голосования вне помещений с трех до семи дней”, – цитирует Памфилову ТАСС. Однако, по словам главы ЦИК, соответствующее решение должны будут принимать избирательные комиссии субъектов РФ.

Также глава ЦИК высказалась о работе наблюдателей во время проведения голосования, заявив, что некоторые наблюдатели якобы не выполняют свои функции:

По данным расследования ВВС, сотрудников московской мэрии, а также работников столичных бюджетных организаций уже обязывают зарегистрироваться на портале mos.ru для дистанционного голосования по поправкам к Конституции. В ряде организаций у бюджетников требуют зарегистрировать на портале и убедить проголосовать от трех до десяти знакомых или родственников. Таким образом власти пытаются повысить явку на участки.

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Президент Владимир Путин назначил всероссийское голосование по поправкам к Конституции на 22 апреля. Все поправки будут вынесены на референдум одним пакетом, а задаваемый вопрос будет звучать так: “Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?”

Среди внесенных и уже принятых Госдумой, Советом Федерации и региональными парламентами поправок есть одна, которая прописывает обнуление сроков правления президента Владимира Путина. Изначально Путин ее не вносил, но 10 марта, когда поправки обсуждались в Государственной Думе во втором чтении, ее предложила депутат от “Единой России”, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Поправка дает Путину право снова избираться президентом и, в случае победы, руководить страной минимум до 2036 года.

Памфилова ранее не исключала, что дата голосования может быть перенесена из-за вспышки коронавируса, но пока такого решения не принято.