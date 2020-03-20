На жительницу Татарстана составили протокол за фейк о карантине в Нижнекамске

20.03.2020, 12:01, Новости дня

На жительницу Нижнекамска (Татарстан) составили административный протокол за распространение ложной информации о коронавирусе, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

По данным полиции, женщина записала сообщение, где утверждала, что в скором времени Нижнекамск закроют на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.

“После того, как женщина узнала о том, что ее сообщение было направлено многим пользователям мессенджера, а также в различные чаты, она сообщила знакомым, что это неправда. Затем она пришла в телерадиокомпанию, чтобы опровергнуть разосланные ею фейковые новости. 17 марта 2020 года телерадиокомпания опубликовала репортаж-опровержение”, – говорится в сообщении.

За распространение ложной информации нарушительницу привлекли к административной ответственности по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ (“Злоупотребление свободой массовой информации”). Ей может грозить штраф в размере от 2000 до 2500 рублей. Материал будет направлен в мировой суд для рассмотрения.

Ранее в Татарстане зарегистрировали один случай коронавирусной инфекции – у прилетевшего из-за рубежа гражданина Франции. Сейчас состояние заболевшего оценивается врачами как “близкое к удовлетворительному”.

Накануне стало известно о распространении слухов о случаях заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 среди работников Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Сотрудники полиции и ФСБ выявили нарушительницу и завели на нее административное дело.

Также 19 марта в полицию Петербурга доставили местного предпринимателя, который, по данным МВД, распространял аудиозапись с недостоверной информацией о COVID-19. Мужчина рассказал полицейским, что данную аудиозапись разместил в закрытой группе мессенджера, и выразил сожаление, что она получила широкое распространение. Бизнесмена предупредили о недопустимости распространения такой информации.

По состоянию на 20 марта в России официально выявлено 199 случаев заражения коронавирусом, 9 человек выздоровели.