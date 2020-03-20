Королева Елизавета II поддержала народ в период коронавируса: “Мы должны проявить себя как личности”

20.03.2020, 11:54, Разное

Вслед за внуком, принцем Гарри, и его супругой Меган Маркл, которые на днях выпустили заявление о пандемии коронавируса, 93-летняя королева Великобритании записала свое со словами поддержки в адрес подданных. Накануне вечером его опубликовала пресс-служба Кенсингтонского дворца:

Прибывая сегодня в Виндзор, мы с Филиппом понимаем, что многие люди и семьи во всем Соединенном Королевстве и во всем мире вступают в период тревог и неопределенности. Всем нам советуют изменить привычный распорядок и образ жизни для блага общества, в котором мы живем, особенно для защиты наиболее уязвимых людей среди нас. В такие моменты я вспоминаю, что историю нашей страны ковали люди, которые объединились, чтобы действовать как единое целое, направили свои усилия на благо общей цели,

– гласит обращение к нации. Напомним, недавно королева Елизавета II на время уехала из Лондона, но вскоре вернулась во дворец.

Мы чрезвычайно благодарны нашим опытным ученым, практикующим врачам, сотрудникам экстренных и общественных служб, но сейчас, как никогда в недавнем прошлом, мы все должны проявить себя как личности – сегодня, в ближайшие дни, недели и месяцы. Многие из нас должны будут найти новые способы поддерживать связь друг с другом и убеждаться, что близкие люди находятся в безопасности. Я уверена, что мы справимся с этой задачей. А вы можете быть уверены, что моя семья и я готовы сыграть в этом свою роль.

Королева Елизавета II в Букингемском дворце

Напомним, ранее инсайдеры Daily Mirror сообщали, что принц Гарри особенно переживает за здоровье своей бабушки, дедушки и отца: и 71-летний принц Чарльз, и 93-летняя королева Елизавета II, и 98-летний принц Филипп входят в возрастную группу, для которой коронавирус особенно опасен.

Пандемия еще не изученного заболевания заставила многих, в том числе монархов, изменить свои планы и начать следить за контактами: так, принц Чарльз больше не пожимает руки при встрече, а внучка королевы, принцесса Беатрис, и ее жених Эдоардо Мопелли Моцци были вынуждены отказаться от пышного торжества в саду Букингемского дворца на несколько сотен гостей. Единственным монархом, у кого обнаружили данный вирус, стал князь Монако Альбер II. А у короля Испании Филиппа VI и его супруги, королевы Летиции диагноз не подтвердился – они оба сдали тест после встречи с зараженным министром по вопросам равенства Ирен Монтеро (на тот момент она еще не знала, что больна, и во время приветствия поцеловала королеву в щеку), и его результат оказался отрицательным.