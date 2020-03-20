 

“Старый клоун шутит невпопад”. Шнуров написал стихотворение о Жириновском

20.03.2020, 11:53, Новости дня

Лидер российской группы “Ленинград” и член Партии роста Сергей Шнуров на своей странице в Instagram разместил стихотворение, посвященное лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.  

Пост он сопроводил скриншотом новости с высказываниями Жириновского в свой адрес. Лидер ЛДПР раскритиковал его за слова о Крыме, на вопрос о принадлежности которого Шнуров ответил “Поживем – увидим”. “Он уже себя закопал”, – сказал Жириновский и заявил, что каждый – музыкант, парикмахер или банщик – должен заниматься своим делом, а не лезть в политику.

“Тень встает из прошлого, из века.
В суд бы подал, чтоб наверняка,
Но нет. Он с трибуны кукарекал,
Чтоб не забывали старика.
Перья распустил он так же пышно.
Был подъем, теперь пошел на спад.
Понимая то, что время его вышло,
Старый клоун шутит невпопад.
И гримасой испугать всех хочет,
Но выходит жалостно и жалко.
Скачет он по-прежнему, как кочет,
И показывает маленькое жалко”, – написал он.

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Тень встаёт из прошлого, из века. В суд бы подал, чтоб наверняка, Но нет. Он с трибуны кукарекал, Чтоб не забывали старика. Перья распустил он, так же пышно. Был подъем, теперь пошёл на спад. Понимая то, что время его вышло Старый клоун шутит невпопад. И гримасой испугать всех хочет, Но выходит жалостно и жалко. Скачет он попрежнему, как кочет И показывает маленькое жалко.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 19 Мар 2020 в 7:27 PDT

В феврале 2020 года Шнуров вступил в Партию роста, заявив о намерении баллотироваться в Государственную думу России на выборах 2021 года. Комментируя свое решение, артист подчеркнул, что “с ним будет веселее”. 

О намерении заняться политикой музыкант заявил за месяц до вступления в партию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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