После Афганистана начались санкции. Уронили цены на нефть, и СССР рухнул. Я не хочу, чтобы это повторилось – Ройзман

20.03.2020, 11:53, Новости дня

Российский политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону сравнил аннексию Крыма и российскую агрессию на Донбассе с войной в Афганистане в 80-е годы ХХ века.

“Вот заход в Афганистан наш. Работает государственная пропаганда. Мы идем выполнять интернациональный долг в Афганистане. Ну, убиваем там президента, полтора миллиона мирных жителей, от миллиона до двух. До пяти миллионов беженцев. 15 тысяч погибших своих молодых парней… Средний возраст этих 15 тысяч – до 20 лет. Это официальные данные. Неофициальные – 26. Сколько раненых там, мы не знаем до конца. Думаю, что тысяч под 200 должно быть. Идите расскажите их матерям, что мы там делали и за что погибли их дети. Попробуйте, расскажите матерям. Но это еще полдела. Испортили отношения со всеми, со всем миром”, – отметил Ройзман.

Он высказал мнение, что заход советских войск в Афганистан был слишком очевидным противоправным и “диким” действием.

“Московская Олимпиада провалена. Следующая Олимпиада тоже неполноценная. Начались санкции. Совершенно осознанно уронили цены на нефть, после чего наша страна рухнула. Просто рухнула. И все закончено. Я наблюдал, как рухнула моя страна, и не хочу, чтобы это повторилось снова”, – подчеркнул политик.

Он добавил, что после войны в Афганистане в СССР наладили потоки героина.

“И года с 1994-го затянули огромное количество народу в это. И военные в этом принимали непосредственное участие, в этих поставках. И теперь представьте: года, наверное, с 1997-го погибало порядка 100 тысяч человек в год от афганского героина, для которого мы сами протянули пути, ворота открыли. По 100 тысяч человек в год погибало года до 2007-го. Потом наркотики изменились – другие наркотики пошли. Это тоже потери вот того решения. Было принято ошибочное решение, которое привело к таким последствиям”, – сказал Ройзман.

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман: Я действительно играл в карты, воровал, обманывал и ходил с ножом. Отсидел три года. Полный текст интервью

Решение о вводе ограниченного контингента советских войск в Афганистан Политбюро ЦК КПСС приняло 12 декабря 1979 года. в 1989 году советские войска вывели из Афганистана.

СССР окончательно распался 25 декабря 1991 года.

Американские эксперты в комментарии The Washinghton Post отметили, что основными причинами распада СССР были причины экономические – в первую очередь снижение цены на нефть в 80-е годы. Тогда стоимость нефти обвалили США и Саудовская Аравия.

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