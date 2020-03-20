 

В Кремле опровергли звонок саудовского принца Путину перед отказом продлить сделку ОПЕК+

20.03.2020, 11:53, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд якобы хотел провести телефонный разговор с Владимиром Путиным перед принятием решения не продлевать сделку ОПЕК+, однако ему было отказано.

«Нет, не звонил», – ответил Песков на вопрос ТАСС.

Также представитель Кремля отметил, что Путин пока не планирует вести телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии. 

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля сделка перестанет действовать. На этом фоне цены на нефть начали резкое падение, вслед обрушились фондовые рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.

После стало известно, что Саудовская Аравия готова утроить объемы отгрузки нефти в Европу по цене значительно ниже, чем российское сырье. Саудитов заподозрили в попытке вытеснить российскую нефть с рынка.



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