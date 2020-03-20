 

ОП призвала оказать господдержку НКО на фоне распространения коронавируса

20.03.2020, 11:53, Новости дня

Социально ориентированные некоммерческие организации нуждаются в дополнительных мерах поддержки, так как столкнулись с административными и финансовыми проблемами на фоне распространения вируса, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

Тополева-Солдунова заявила, что «социально ориентированные НКО тоже испытывают разного рода сложности, тем более учитывая, что сейчас роль некоммерческих организаций еще более возрастает в связи с распространением коронавирусной инфекции», передает РАПСИ.

«Думаю, что помощь незащищенным и слабозащищенным категориям населения – старикам, людям с инвалидностью, многодетным семьям и так далее – будет очень востребована, когда люди не смогут выйти из дома, самостоятельно сходить за продуктами, когда им потребуется психологическая консультация и другое. То есть, с одной стороны, НКО трудно, с другой – нагрузка на них возрастает. Поэтому мы хотим обратить внимание на то, что принимаемые правительством меры поддержки должны предусматривать и какую-то помощь НКО», – сказала она. 

Среди предлагаемых ОП мер поддержки социально ориентированных НКО – введение по аналогии с малым бизнесом моратория на проверки, отсрочки по уплате страховых взносов и платежей за аренду государственного и муниципального имущества, корректировка подходов к НКО – исполнителям государственных (муниципальных) контрактов в части предъявления им штрафных санкций ввиду невозможности ими выполнения в полном объеме требований государственных контрактов по не зависящим от них причинам. 

Тополева-Солдунова считает, что также имеет смысл отсрочить проведение обязательного аудита для благотворительных фондов. 

«Предлагаем также рекомендовать органам исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также органам местного самоуправления скорректировать требования к отчетности НКО по исполнению соглашений о предоставлении субсидий и грантов, предоставляемым за счет бюджетных средств. Рассмотреть возможность ослабления налогового бремени, в частности предоставления отсрочки по уплате налогов на имущество, землю, транспортные средства», – говорит она.

ОП подготовит рекомендации для правительства по вопросу поддержки НКО на время распространения коронавируса. 

Накануне глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о введении дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса, в числе которых отсрочка по уплате страховых взносов и платежей за аренду государственного и муниципального имущества, мораторий на налоговые, таможенные и другие проверки.



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