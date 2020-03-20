ЦИК увеличит срок досрочного голосования по поправкам в Конституцию

20.03.2020, 11:53, Новости дня

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию с трех до семи дней, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Учитывая профилактические меры [по борьбе с коронавирусом], мы предусматриваем возможность проведения голосования вне помещений… с трех до семи дней», – цитирует ТАСС Памфилову.

Она отметила, что решение по данному вопросу должны принимать избирательные комиссии субъектов страны.

Памфилова добавила, что досрочное голосование по поправке в Конституцию в исключительных случаях и по согласованию с ЦИК может быть организовано с 15 по 21 апреля.

По словам главы ЦИК в течение трех дней до дня общероссийского голосования досрочным голосованием смогут воспользоваться все граждане России, «у которых есть право участвовать в голосовании и которые по тем или иным причинам не могут оказаться на своем традиционном участке в день голосования».

Памфилова подчеркнула, что ЦИК при подготовке к голосованию по конституции будет реагировать на изменение ситуации.

«Ни при каких условиях не будет проходить [голосование], если эпидемиологическая ситуация будет нести угрозу населению, оно будет перенесено на тот срок, который наши ведомства, которые за это отвечают, предложат руководству страны и руководство страны примет соответствующее решение», – подчеркнула она.

Председатель ЦИК заверила, что если эпидемиологическая ситуация будет складываться неблагоприятно, ЦИК готов приостановить мероприятия и продолжить после назначения новой даты для голосования. По ее словам, российская избирательная система современная, гибкая и готовая к любым ситуациям.

Напомним, Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим основному закону. Голосование по поправке к Конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.