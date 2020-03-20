Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Кабо-Верде

20.03.2020, 11:48, Новости дня

Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в Кабо-Верде, сообщило министерство здравоохранения и соцзащиты страны.

По информации агентства, заразился 62-летний британец, прибывший в Кабо-Верде 9 марта. Первые симптомы у него проявились 16 марта. В настоящее время его состояние стабильно, передает ТАСС со ссылкой на Синьхуа.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире