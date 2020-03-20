 

Оперативный штаб разоблачил фейк о первой погибшей от коронавируса в Самаре

20.03.2020, 11:48, Новости дня

Распространяемая в соцсетях и мессенджерах информация о том, что в Самаре от коронавируса скончалась женщина, не соответствует действительности и является фейковой, сообщил оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.

«В социальных сетях и мессенджерах начали публиковать информацию о первой погибшей в Самаре. Это фейк», – передает РИА «Новости» сообщение штаба.

По информации оперштаба, речь идет о сообщении, в котором говорится, что в Самаре женщина в возрасте якобы умерла от запущенной стадии пневмонии, при этом у нее был обнаружен коронавирус. Жителей региона просят проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

Кроме того, ГУМВД по Самарской области назвало фейковой информацию, что в регионе злоумышленники якобы проникают в жилища граждан под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса, после чего совершают преступления.

В Самарской области подтверждены пять случаев заболевания коронавирусом, четыре из них в Тольятти. Все пятеро были госпитализированы, их состояние удовлетворительное. В регионе введен режим повышенной готовности.

Ранее президент РФ Владимиру Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем, призвав не верить каким-либо вбросам и фейкам.



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