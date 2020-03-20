В Индии казнены фигуранты громкого дела об изнасиловании

20.03.2020, 11:48, Новости дня

Палач в индийской тюрьме Тихар исполнил приговор, вынесенный судом четверым преступникам, обвиненным по «делу Нирбхайи» – об изнасиловании студентки-парамедика в 2012 году, сообщают индийские СМИ.

Суд в Дели 5 марта назначил на утро 20 марта казнь четырех обвиняемых. Это была уже четвертая дата казни, названная судом. Ранее исполнение приговора назначалось на 22 января, 1 февраля и 3 марта, но каждый раз переносилось из-за подачи стороной защиты различных ходатайств, передает РИА «Новости».

Новая дата была назначена после того, как президент Индии Рам Натх Ковинд отклонил прошение о помиловании Павана Гупты, последнего из обвиняемых, который имел право просить об отсрочке или изменении приговора. После этого решения президента осужденные исчерпали все возможности для освобождения от смертной казни.

Напомним, студентка Джоти Сингх была изнасилована и избита шестью пьяными мужчинами 16 декабря 2012 года в автобусе в Нью-Дели. Девушка перенесла три операции, однако скончалась от полученных травм в ночь на 29 декабря.

Это преступление получило широкий резонанс – во многих городах Индии прошли массовые акции протеста, сопровождавшиеся столкновениями с полицией. Люди требовали не только казнить насильников, но и принять меры по борьбе с насилием в отношении женщин. В частности, они требовали создания специальных судов для рассмотрения таких уголовных дел в ускоренном режиме.

Полиция арестовала шесть подозреваемых. Раму Сингху, его брату Мукешу, Винаю Шарме, Павану Гупте и Акшаю Сингху были предъявлены обвинения, в частности, в убийстве и похищении. Позже один из них – Рам Сингх – покончил с собой.

Шестого подозреваемого признали несовершеннолетним на момент преступления, его дело было рассмотрено отдельно, юноша получил три года лишения свободы.

Мукеш Сингх, Акшай Такур, Паван Гупта и Винай Шарма были приговорены судом к повешению еще в сентябре 2013 года, но их защита оспорила приговор сначала в высоком суде Дели, который подтвердил его, а уже после этого в Верховном суде.