Начались продажи нового кроссовера Volkswagen Jetta VS7

20.03.2020, 11:44, Новости дня

Старт предварительных заказов на новый кроссовер Volkswagen Jetta VS7 состоялся 2 месяца назад, однако теперь автомобиль доступен в продаже.

В частности, данная новинка построена на платформе, задействованной в модели Skoda Karoq с трехрядным исполнением салона. Что касается внешнего вида, то здесь применили дизайн, перекликающийся с Jetta VS5. Кроме того, распознать более крупную модель можно по форме остекления, бамперам, а также задним фонарям. В салоне применили сенсорный дисплей, а также стильный вариант исполнения блока климат-контроля.

Напомним, новый немецкий кроссовер поставляется с 1,4-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 150 л.с. мощности. Также важно указать использование 6-ступенчатой коробки передач и переднего привода. Минимальный ценник на Volkswagen Jetta VS7 составил 106,8 тысячи юаней.