7 негативных факторов, возникающих из-за чрезмерных закупок товаров

20.03.2020, 11:35, Новости дня

Эпидемия вируса, который получил название COVID-19, привела к большим проблемам для населения, даже для тех, кому посчастливилось не заразиться опасным вирусом. Прежде всего, эпидемия привела к паническим покупкам продуктов питания и других товаров.

Ниже мы расскажем о негативных факторах, которые возникают из-за чрезмерной скупки товаров и продуктов питания.

1. Люди, которым действительно необходимо сделать запас продуктов питания, не могут получить доступ к ним

По мере того, как люди панически скупают дешевые товары, в магазинах возникает нехватка. Поэтому те люди, для которых эти товары были крайне необходимы, больше не могут их купить просто потому, что товаров физически нет. Получается так, что кто-то создает себе запас на месяц вперед, а кто-то не может купить ничего. Кроме того, люди с низким доходом не могут позволить себе сделать запас на месяц вперед, именно они оказываются самыми уязвимыми в сложившейся ситуации.

Ситуация со средствами гигиены еще более сложная, так как если часть населения останется без доступа к ним, то другая часть, скупившая все, по-прежнему будет находиться в опасности, контактируя с теми, кто остался без запасов.

2. Магазины не могут достаточно быстро восполнить запасы

Во многих магазинах по всему миру покупатели фотографируют пустые полки. Это происходит как раз из-за паники и массовых покупок. Магазины не успевают восполнять запасы, что создает еще большую панику среди населения. Ненужный ажиотаж провоцирует людей на масштабные покупки, что становится проблемой для самих магазинов, не рассчитанных на такие объемы.

3. Бесполезная трата продуктов питания

Многие люди закупают в больших количествах скоропортящиеся продукты питания, включая молоко, хлеб и другие продукты. Но действительно ли все это так необходимо? Более высока вероятность того, что продукты успеют испортиться до того времени, как их употребят в пищу. Эксперты отмечают, что даже в самых жестких карантинных условиях, как в Италии или Китае, жителям разрешается выходить из дома, чтобы купить необходимые товары. А значит, нет нужды закупаться в таких масштабах.

4. Очереди в магазинах

Ажиотажа добавляют также большие очереди в магазинах. Чтобы просканировать большое количество товаров, кассирам требуется больше времени, чем обычно. За это время у кассы собирается большое количество людей, что также добавляет паники.

При этом президент США Дональд Трамп призван население не паниковать. По его словам, он встречался с представителями крупных торговых сетей, которые заверили его, что нет необходимости для населения делать запасы еды, так как все есть в достатке.

5. Ограничения на покупку товаров

Из-за паники в магазинах некоторые ритейлеры приняли решение ограничить продажу определенных товаров.

В частности, в Австралии ритейлеры ввели ограничения на продажу макаронных изделий, муки, риса, бумажных полотенец и салфеток, а также дезинфицирующих средств для рук.

Теперь эти товары будут выдаваться в количестве не более двух единиц в одни руки.

Кроме того, будет также введено ограничение на возврат товаров, чтобы оградить людей от избыточных покупок.

6. Проблемы с лишним весом

Проблема заключается в том, что по всему миру компании переводят сотрудников на удаленку. Это приводит к тому, что люди больше времени проводят дома, а это сокращает физическую активность при привычном объеме потребления пищи. Кроме того, так как зачастую люди покупают в избытке продукты питания с ограниченным сроком годности, это приведет к тому, что они будут пытаться употребить их до окончания этого срока, а значит, это приведет к увеличение потребляемой пищи.

7. Люди неправильно рассчитывают запасы

Во многих магазинах по всему миру можно наблюдать, как люди скупают в огромных количествах упаковки с туалетной бумагой. Значительные средства уходят именно на нее, при этом на продукты питания зачастую средств уже не остается.

При этом люди во многих случаях просто выбрасывают деньги на ветер, так как тратят их на вещи, которые им не понадобятся во время карантина или же на вещи, которые можно легко заменить более традиционными товарами, как в случае с спиртовыми гелями или салфетками для рук, которые покупаются в огромных объемах. Если вы сидите дома на карантине, то вы можете просто чаще мыть руки, вам не нужно слишком много геля или салфеток.