Стало понятно, зачем людям на удаленке столько туалетной бумаги

20.03.2020, 11:35, Новости дня

Люди, работающие на удаленке из-за пандемии коронавируса и не имеющие – в этой ситуации — возможности ходить в спортзалы, придумывают, порой, весьма оригинальные способы заниматься дома. При этом они используют даже запасы продуктов – как, например, этот мужчина.

По соцсетям распространяется видео, как он наливает на пол в кухне растительное масло, затем – немного воды из крана, в результате чего образуется скользкая поверхность.

"Изобретатель" держится руками за столешницу, а ноги его скользят по полу. В результате получается упражнение, аналогичное занятиям на беговой дорожке в фитнес-клубе.

На одном из сообществ в Сети уже появился призыв: "Карантин нужно прожить так, чтобы после него не было стыдно назвать свой вес!"

Те, кто мыслят в этом же направлении, понимают, что можно заниматься онлайн или найти разные комплексы упражнений для занятий дома в Интернете. Однако тем, кому хочется чего-то особенно, вспоминают "бабушкины рецепты" – например, рассыпать по полу коробок спичек или полкило гороха, а затем нагибаться за каждой спичкой или горошиной.

У кого-то же пошла в дело купленная впрок туалетная бумага. Так, например, на этом видео девушка придумала целый комплекс весьма интересных упражнений.

Правда, пользователи в Сети, комментируя это видео, сочувствуют соседям снизу, хоть и признают: зато это весело.