 

Пандемия и безработица. Обладатель Кубка мира уволил всех игроков

20.03.2020, 11:35, Новости дня

Один из сильнейших клубов Швеции по хоккею с мячом (бенди) "Боллнес" сообщил накануне всем своим игрокам, что контракты с ними будут расторгнуты. На увольнение хоккеистов повлияла пандемия коронавируса и не слишком благополучная финансовая ситуация в команде.

"Наши партнеры и спонсоры оказались в сложной ситуации, — сообщил на официальном сайте клуба глава "Боллнеса" Маркус Нюгрен. – Также у нас был тяжелый с точки зрения финансирования год, когда доходы не соответствовали ожиданиям".

По словам функционера, руководству "невероятно грустно принимать такие меры, но другого выхода нет, потому что мы не знаем, какие возможности будут у нас в следующем сезоне".

При этом клуб все-таки рассчитывает на возрождение. Как сообщил один из менеджеров команды Роберт Линдгрен, после того, как появится понимание ситуации с бюджетом, пройдут индивидуальные беседы с каждым потенциальным игроком: "Но ситуация очень сложная. Хотя я надеюсь, что мы вернемся сильной организацией уже осенью".

На старте сезона-2019-2020 "Боллнес" завоевал Кубок мира. В национальном чемпионате команда "оранжевых" дошла до полуфинала Элитсерии, уступив в борьбе за финал "Вилле".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Запущенный Ираном спутник не вышел на орбиту

08.02 / Количество жертв стрелка в Таиланде увеличилось до 17. Силовики готовятся к штурму

11.02 / В РФ семейную пару судят за госизмену из-за публикаций свадебных фото – СМИ

13.02 / “Газпром” назвал крупнейших должников за газ в России

13.02 / Сообщения об аресте повесившего портрет Путина в лифте блогера опровергли

19.02 / Компания BMW показала новый 330e Touring с полным приводом

11.02 / Суд оставил в силе решение об отстранении главы департамента Офиса президента Кондзели

16.02 / Опубликовано видео уничтожения саудовского истребителя хуситами

27.02 / У вице-президента Ирана обнаружили коронавирус

24.02 / В Госпогранслужбе рассказали, как будут проверять на коронавирус прибывающих из Италии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска