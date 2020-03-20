Эксперт рассказала о росте спроса на каршеринг на фоне вспышки вируса

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20.03.2020, 11:30, Новости дня

Из-за коронавируса спрос на каршеринг немного повысился, поэтому, чтобы клиенты не заболели, автомобили регулярно и тщательно дезинфицируют, рассказала газете ВЗГЛЯД главный редактор портала о каршеринге «Трушеринг» Полина Волкова.

На фоне распространения нового коронавируса аналитики предсказывают рост спроса на такси и каршеринги в качестве альтернативы общественному транспорту. 

«В целом повышение спроса на каршеринг есть, потому что все-таки многие предпочитают именно его или такси, нежели общественный транспорт. Но нельзя сказать, что очень большой всплеск наблюдается – все-таки в связи с тем, что часть сотрудников, особенно крупных компаний, сейчас переведена на удаленную работу, соответственно поток в Москву, в центр снизился», – говорит Волкова.

Она отмечает, что все компании каршеринга официально уведомлены об обязательном принятии мер против китайского коронавируса.

«Все автомобили регулярно опрыскивают дезинфицирующими средствами, протирают ручки, руль, кнопки, в общем все, до чего только мог коснуться клиент. Кроме того, сейчас крупные компании оставляют в машинах дезинфицирующие салфетки, чтобы люди могли протереть руки и также очистить салон автомобиля до и после поездки», – рассказывает Волкова.

Эксперт подчеркивает, что большинство крупных операторов, которые занимаются каршерингом, разместили в своих социальных сетях подробную информацию о проводимых мерах против коронавируса.

В октябре прошлого года заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что по сравнению с 2018 годом люди в 1,5 раза чаще стали использовать каршеринг. Так за прошлый год было совершено более 36 миллионов поездок.

Ранее в целях профилактики коронавирусной инфекции Роспотребнадзор порекомендовал россиянам не ездить в общественном транспорте в час пик, а также постараться не посещать места большого скопления людей.



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