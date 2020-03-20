 

Компания Google выпустила приложение Camera Go для смартфонов с небольшим объёмом памяти

20.03.2020, 11:30, Разное

Американская транснациональная техническая компания Google выпустила приложение Camera Go для смартфонов с небольшим объёмом памяти. Новая программа позволит пользователям смартфонов бюджетного сегмента улучшить качество фото и не беспокоиться о хранилище.
Благодаря Camera Go пользователи смартфонов, работающих на платформе Android Go, а таких, по оценкам специалистов Google, в мире насчитывается около 100 миллионов, смогут приблизить возможности своего гаджета к флагманам с высоким качеством фото и видео. Приложение автоматически анализирует оставшийся в устройстве объём памяти и при необходимости освобождает место в хранилище.

По словам экспертов, приложение Camera Go от Google не даёт бюджетным смартфонам снимать в режиме HDR+, поэтому на очень высокое качество надеяться всё же не стоит. При этом ПО позволяет не беспокоиться о хранилище и скорости, делать снимки в портретном режиме, видеть количество свободного места непосредственно в приложении, что, вероятно, станет интересным многим пользователям смартфонов на Android Go с ОЗУ от 1 Гб.



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