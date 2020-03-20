Грузия полностью прекращает авиасообщение

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20.03.2020, 11:30, Новости дня

Грузия с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса полностью прерывает авиасообщение, сообщил на брифинге советник премьер-министра Ираклий Чиковани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Будут осуществляться только те рейсы, которые выполнит скоординировано с правительством грузинский национальный авиаперевозчик», – сказал он.

Речь о доставке грузин, застрявших в Европе.

В Грузии 43 подтвержденных случая заболевания, один пациент выздоровел.

С 20 марта закрыты все торговые объекты, исключая продуктовые магазины, аптеки.

Работать разрешено банкам, почте и бензозаправочным станциям.

Режим ЧП пока не введен, но власти говорят, что готовы к этому. Армия переведена на казарменное положение.



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